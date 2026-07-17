Veterano pescador de Champotón celebra Día del Pescado

A sus 73 años, don José Osorno le ha dedicado más de un siglo a la pesquería de escamas mediante la “lisera” en el puerto de Champotón.

Desde una zona del muelle de Champotón, y en el marco del Día del Pescador, el declarante explicó que comenzó a trabajar la actividad ribereña a los 19 años.

Un oficio que aprendió de su padre, el señor Anastacio Osorno, mejor conocido entre los pescadores como don Tachito.

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Al preguntarle cómo era antes la actividad pesquera, respondió: “En aquel entonces había menos embarcaciones y había más producto. También había menos depredación”, destacó.

Hoy asegura que la actividad atraviesa momentos complicados: “La pesquería está muy escasa. No hay producto; quizá porque está muy caliente el agua o por tanta depredación”, añadió.

Lejos de pensar en su retiro, don José Osorno tiene clara su respuesta cuando se le pregunta hasta cuándo seguirá trabajando la pesca: “Hasta que ya no pueda yo. Es mi chamba”, destacó.

Por otro lado, el informante dijo que celebrará desde la tranquilidad de su hogar, con su familia, destacando que no acostumbra acudir a los convivios del pescador.

Mientras acomoda y desocupa su lancha, adelantó que se está preparando para la pesquería del pulpo, la cual va a trabajar en Río Lagarto, Yucatán.