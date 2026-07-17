Marina cancela alerta de tsunami en México tras sismo de magnitud 7.4 frente a Chiapas

La Secretaría de Marina (Semar) informó la cancelación de la alerta de tsunami emitida para el Pacífico mexicano luego del sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la dependencia señaló que, tras analizar la información disponible y las observaciones del nivel del mar tanto en las costas nacionales como en las zonas cercanas al epicentro del movimiento telúrico, se determinó que no existen condiciones que representen un riesgo significativo para el litoral mexicano.

La institución precisó que no se esperan variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que la alerta preventiva quedó sin efectos.

Semar mantiene vigilancia permanente tras el sismo

Pese a la cancelación de la alerta, la Secretaría de Marina indicó que continuará con el monitoreo constante de las condiciones marítimas y permanecerá atenta ante cualquier modificación que pudiera registrarse en las próximas horas.

La dependencia destacó que la vigilancia permanente y la difusión oportuna de información forman parte de las acciones implementadas para proteger a la población ante fenómenos naturales que puedan representar un riesgo.

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El sismo de magnitud 7.4 generó inicialmente protocolos de revisión y monitoreo en las costas del Pacífico mexicano para descartar la formación de un tsunami. Sin embargo, las evaluaciones posteriores permitieron concluir que no existe peligro para las comunidades costeras.

Autoridades llaman a seguir información oficial

La Semar reiteró la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y de las autoridades federales, especialmente después de eventos sísmicos de gran magnitud.

Asimismo, pidió a la población evitar la difusión de rumores o información no confirmada y seguir las recomendaciones emitidas por las instituciones encargadas de la gestión de riesgos y emergencias.

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Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas. Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el… — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 17, 2026

Con la cancelación de la alerta de tsunami, las autoridades mexicanas descartan afectaciones por variaciones extraordinarias del mar derivadas del sismo ocurrido frente a las costas de Chiapas, aunque el monitoreo preventivo continuará de manera permanente.

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