Pronóstico del clima en Yucatán: habrá lluvias y calor este sábado 18 y domingo 19 de julio

La cercanía de una Onda Tropical y su desplazamiento sobre el sur de la Península de Yucatán favorecerán condiciones inestables durante este fin de semana en el estado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la interacción de este sistema con una vaguada mantendrá el potencial de lluvias, principalmente en el oriente, centro y sur de Yucatán, mientras que el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso.

Para el sábado 18 de julio, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de bajas presiones en superficie propiciarán tormentas puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán.

Además de las precipitaciones, se espera un ambiente muy caluroso durante el día y cálido al amanecer.

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Los vientos serán del este-sureste y cambiarán hacia el noreste por la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en la zona costera.

El domingo 19 de julio, una extensa vaguada sobre la Península de Yucatán mantendrá las condiciones para el desarrollo de chubascos en el oriente, centro y sur del estado.

Aunque el potencial de lluvia será menor que el del sábado, persistirá el calor durante el día, con temperaturas elevadas y un ambiente cálido durante las primeras horas de la mañana.

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Para la jornada dominical también se prevé viento del este-sureste con cambio al noreste durante la tarde, registrándose rachas de hasta 40 km/h en la costa yucateca.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, tomar precauciones por lluvias acompañadas de actividad eléctrica y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad del calor.