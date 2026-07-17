Con el olfato fino: “Lázar" y “Rex" descubren droga y 35 vapeadores en paquetería de Campeche

Una inspección preventiva realizada por elementos de la Policía Estatal en una empresa de paquetería de la ciudad derivó en el aseguramiento de paquetes con presunta droga y 35 vapeadores, luego de que fueran detectados por binomios caninos especializados.

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De acuerdo con la información oficial, la revisión se efectuó con la autorización del administrador del establecimiento como parte de los operativos preventivos que realizan las autoridades en este tipo de negocios.

Durante el recorrido, los perros entrenados Lázar y Rex marcaron varios paquetes que presentaban características inusuales. Al inspeccionarlos, los agentes localizaron bolsas con sustancias cuyas características son similares a posibles narcóticos, además de 35 dispositivos electrónicos conocidos como vapeadores.

Tras el hallazgo, los objetos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar la naturaleza de las sustancias e iniciar las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia y destino.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni revelaron la ubicación de la empresa de paquetería donde se realizó el operativo.

JGH