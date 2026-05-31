INAH restaurará la imagen del Cristo Negro de San Román en Campeche tras sufrir fisuras

Los daños registrados en la figura del Cristo Negro Señor de San Román, sufridos durante su traslado desde el foro Ah Kim Pech hacia su santuario, son reversibles. Especialistas señalaron que las fisuras no revisten gravedad y que los trabajos de restauración permitirán, además, conocer a fondo los detalles históricos de la imagen.

La directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Campeche, Adriana Velázquez Morlet, confirmó que la dependencia intervendrá nuevamente para restaurar al patrono del barrio de San Román y de la Diócesis de Campeche. La afectación ocurrió el pasado 1 de mayo, en el marco de la toma de posesión del XV obispo de Campeche, José Alberto González Juárez.

La funcionaria planteó que el equipo de restauración del Centro INAH estará a cargo de los trabajos. Tras una primera evaluación formal, las especialistas determinaron que el daño es totalmente reversible, estimando que las labores se prolongarán durante varios meses.

Velázquez Morlet descartó que el daño de la figura sea grave, por lo que es posible reparar con éxito las fisuras que presenta la madera. Asimismo, consideró que esta intervención representa una valiosa oportunidad para que las restauradoras documenten mejor las características de la sagrada imagen.

Finalmente, aseveró que la efigie religiosa estará lista para su celebración patronal el próximo 14 de septiembre, permitiendo a la feligresía conmemorar los 460 años de la llegada de la imagen a tierras campechanas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH