Tragedia en Candelaria: Hombre con depresión fallece en hospital tras ingerir herbicida

Un hombre con depresión diagnosticada, el cual permanecía internado en el Hospital General de Candelaria, falleció luego de haber ingerido herbicida, hecho que fue reportado a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes, donde se constató que se trató de un suicidio.

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Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Candelaria, donde la víctima fue canalizada posterior a sufrir envenenamiento por ingesta de herbicida, donde personal médico confirmó el deceso a consecuencia de las complicaciones derivadas de la ingesta del veneno.

Ante la muerte, elementos policiacos y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento del caso y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Ante la muerte, se supo que la víctima se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico; sin embargo, debido a que su familia no podía costear los traslados a la capital del estado, dejó de asistir a sus consultas y de recibir sus medicamentos.

JGH