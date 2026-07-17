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Enrique Guzmán sorprendió al revelar que Silvia Pinal pensó en tener a Alejandra Guzmán

El cantante sorprendió al revelar algunos detalles de los momentos que vivió con Silvio Pinal.

Por Redacción Por Esto!

17 de jul de 2026

1 min

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Enrique Guzmán sorprendió al revelar que Silvia Pinal pensó en tener a Alejandra Guzmán
Enrique Guzmán sorprendió al revelar que Silvia Pinal pensó en tener a Alejandra Guzmán / Instagram:eguzmanoficial

Han pasado casi dos años del fallecimiento de Silvia Pinal, quien sigue siendo recordada por su gran trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Sin embargo, Enrique Guzmán, ex esposo de la actriz, sorprendió al revelar algunos aspectos de su vida privada.

El cantante decidió hablar sobre una situación que no se sabía, nos referimos a sus hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán, quienes fueron producto de su matrimonio.

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¿Silvia Pinal no quería tener hijos?

En su visita al programa de ‘Cara a Cara’ con Cora Nelda González, Enrique Guzmán, compartió detalles sobre la vida de Silvia Pinal, pues aseguró que cuando estaban en la espera de su hija, la actriz llegó a pensar en interrumpir su embarazo.

Estas fuertes palabras tomaron por sorpresa a la conductora, pues también el rockero comentó:

“Ella pensaba perder, quitarse la criatura (...) Ni su hermano tampoco”

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De esta forma, aseguró que no solo fue con Alejandra Guzmán, también con Luis Enrique Guzmán, todo esto porque, según las palabras del cantante, la actriz tenía otros planes de vida, donde la maternidad era importante.

Aunque la actriz sí pensaba en formalizar la relación, el embarazo fue algo que los llevó a tomar esta decisión de casarse:

“Lo que quería era casarse conmigo... Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra”

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