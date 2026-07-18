Restauran al Cristo Negro de San Román; INAH propone usar una réplica en las procesiones de Campeche

El equipo especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) continúa con los trabajos de restauración de la sagrada imagen del Cristo Negro Señor de San Román, luego del accidente ocurrido el pasado 1 de mayo, que le provocó fisuras en ambos brazos y daños en la estructura que une la cruz de madera con su base. La intervención deberá concluir antes del inicio de las fiestas patronales por el 461 aniversario de la llegada de la venerada imagen a Campeche, programadas para septiembre.

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La directora del Centro INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet, confirmó que las restauradoras trabajan de manera coordinada con la Rectoría del Santuario Diocesano y la Diócesis de Campeche para devolver estabilidad a la histórica pieza, cuya antigüedad se estima en aproximadamente 466 años.

Adelantó que, una vez concluida la restauración, el organismo federal emitirá una recomendación para que la imagen original deje de participar en procesiones y actos multitudinarios, incluido el tradicional Paseo por Mar, con el propósito de garantizar su conservación.

En su lugar, propuso que dichas actividades religiosas se realicen con la réplica del Cristo Negro, evitando así nuevos riesgos para una de las imágenes más emblemáticas del patrimonio histórico y religioso de Campeche.

El Santuario resguarda una de las imágenes religiosas más importantes de Campeche. / Alejandro Balan

Velázquez Morlet explicó que los daños se concentran en los brazos de la escultura, donde quedó atorada durante el percance. Aun así, aseguró que todas las afectaciones son reversibles.

Indicó que la Iglesia ha proporcionado los materiales necesarios para la intervención, mientras que el INAH aporta el trabajo técnico de sus restauradoras. Precisó que, aunque la imagen cuenta con seguro, el pago de la póliza podría tardar en concretarse, por lo que la propia Iglesia decidió asumir el costo de los trabajos para garantizar que la restauración concluya antes de septiembre.

Aunque aún no existe una cifra definitiva del gasto, reconoció que se trata de una inversión importante debido al valor histórico y artístico de la pieza.

El accidente ocurrió la noche del 1 de mayo, cuando la imagen era trasladada de regreso al Santuario Diocesano tras una celebración eucarística. En una zona con poca iluminación, la cruz de madera chocó accidentalmente contra un cable, provocando la ruptura de la pieza que une la cruz con la peana, daños considerables en la estructura de madera, desajustes en el recubrimiento de plata y fisuras en los brazos del Cristo.

El Santuario Diocesano del Cristo Negro de San Román, construido en el siglo XVI, resguarda la imagen que, de acuerdo con la tradición, llegó por mar a Campeche en 1565 durante una fuerte tormenta y que este 2026 conmemorará 461 años de su arribo, una de las celebraciones religiosas más importantes del Estado.

JGH