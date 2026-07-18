Cuatro de cada 10 atenciones de Condusef en Campeche son por intentos de fraude

Una llamada telefónica en la que se ofrece un crédito “preaprobado”, un mensaje de texto con un enlace para “actualizar” datos bancarios o una supuesta promoción financiera pueden convertirse en el inicio de un fraude. En Campeche, estas prácticas se han vuelto cada vez más frecuentes, al grado de que cuatro de cada 10 atenciones brindadas este año por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros están relacionadas con intentos de fraude.

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Ante este panorama, la delegación estatal del organismo federal exhortó a la población a utilizar la nueva plataforma “Consulta y Reporta”, que comenzó a operar en junio y permite verificar si los números telefónicos desde los que se reciben ofertas financieras están registrados ante la autoridad, además de identificar aquellos que pudieran estar siendo utilizados para cometer fraudes o extorsiones.

El representante de la Condusef en Campeche, Carlos Gutiérrez Alonso, explicó que esta herramienta busca cerrar el paso a los delincuentes que aprovechan llamadas, mensajes y redes sociales para engañar a las personas y obtener dinero o información bancaria.

Detalló que cualquier ciudadano puede ingresar al portal para consultar un número telefónico antes de proporcionar datos personales o aceptar alguna oferta financiera; quienes detecten un posible intento de fraude pueden reportarlo en la misma plataforma, contribuyendo a que otros usuarios sean alertados y eviten caer en engaños.

Aunque la dependencia aún no cuenta con cifras sobre el número de consultas realizadas en Campeche, confirmó que la plataforma ya ha sido utilizada por ciudadanos y ha demostrado ser de utilidad para prevenir afectaciones económicas.

Durante el primer semestre del año, la Condusef ha brindado alrededor de mil 300 atenciones en la Entidad. De ese total, casi el 40 por ciento corresponde a intentos de fraude, mientras que el resto está relacionado con cargos no reconocidos, cobros indebidos, deudas desconocidas o créditos que los usuarios aseguran no haber solicitado.

La autoridad financiera recomendó a la población desconfiar de llamadas que prometan beneficios inmediatos, evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios por teléfono, y verificar siempre la autenticidad de cualquier oferta antes de proporcionar información personal.

JGH