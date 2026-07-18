Operativo de alcoholímetro en Campeche deja siete detenidos y vehículos asegurados

Un operativo de alcoholimetría implementado sobre la avenida Patricio Trueba, en el que participaron la Policía Estatal, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche y personal de la Comisión de Derechos Humanos, dejó como saldo siete personas aseguradas, además del retiro de cuatro automóviles y tres motocicletas.

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Durante las acciones de inspección también fueron revisadas seis unidades del servicio de taxi, cuyos operadores fueron sancionados con el mismo número de infracciones; sin embargo, ninguna de las unidades fue asegurada.

En el desarrollo del dispositivo se registró al menos un conato de bronca que derivó en el aseguramiento de personas.

Al concluir el operativo, un total de 7 vehículos fueron enviados al corralón como parte de las acciones para prevenir que conductores condujeran bajo los efectos del alcohol.

JGH