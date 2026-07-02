Detienen a Cruz “N” por feminicidio de Wendy, encontrada sin vida en Champotón

El hombre identificado como Cruz “N” fue detenido por agentes ministeriales al cumplimentarse una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de feminicidio en agravio de Wendy A.C.M., joven de 27 años cuyo cuerpo fue localizado el 23 de junio en un camino de terracería de la comunidad de Nuevo León, Champotón.

La captura del imputado se llevó a cabo como resultado de las investigaciones realizadas tras el hallazgo del cuerpo en una zona de cañaverales, cercana a las piscinas “Murano” y a las inmediaciones del fraccionamiento Villa Flores.

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Desde el inicio del caso, las autoridades mantuvieron abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras se recababan pruebas periciales e indicios para esclarecer los hechos.

Cruz “N” enfrentará proceso judicial por feminicidio en Nuevo León, Champotón

Tras ejecutarse el mandamiento judicial, Cruz “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, donde enfrentará las diligencias correspondientes para definir su situación jurídica.