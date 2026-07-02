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Detienen a exfuncionario de Samuel García por presunta violencia vicaria y violación

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Detienen a Cruz “N” por feminicidio de Wendy, encontrada sin vida en Champotón

Agentes ministeriales detuvieron a Cruz “N” por su presunta participación en el feminicidio de Wendy A.C.M., cuyo cuerpo fue hallado en Champotón el 23 de junio.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de jul de 2026

1 min

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Feminicidio de Wendy A.C.M.: detenido el principal sospechoso
Feminicidio de Wendy A.C.M.: detenido el principal sospechoso

El hombre identificado como Cruz “N” fue detenido por agentes ministeriales al cumplimentarse una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de feminicidio en agravio de Wendy A.C.M., joven de 27 años cuyo cuerpo fue localizado el 23 de junio en un camino de terracería de la comunidad de Nuevo León, Champotón.

La captura del imputado se llevó a cabo como resultado de las investigaciones realizadas tras el hallazgo del cuerpo en una zona de cañaverales, cercana a las piscinas “Murano” y a las inmediaciones del fraccionamiento Villa Flores.

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Tras ejecutarse el mandamiento judicial, Cruz “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, donde enfrentará las diligencias correspondientes para definir su situación jurídica.

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