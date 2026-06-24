Mujer encontrada sin vida en Cañaverales, Champotón: Esto es lo que se sabe del hallazgo

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) mantiene abierta una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Wendy “N”, de 27 años de edad, localizada en un camino de terracería de la comunidad de Nuevo León, en el municipio de Champotón, cerca de las piscinas “Murano”.

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Aunque en un principio trascendió que la víctima presentaba presuntas huellas de ahorcamiento, esta versión fue descartada posteriormente por las autoridades.

Personal ministerial y pericial llevó a cabo las diligencias en el sitio para recabar indicios que permitan establecer la causa de muerte.

Hasta el momento no existe una determinación oficial sobre cómo perdió la vida la joven, por lo que las investigaciones continúan en curso. Asimismo, la Fiscalía General del Estado mantiene activos los protocolos de feminicidio mientras se esclarecen los hechos.