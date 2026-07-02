Estrés, calor y pantallas: ¿Por qué los jóvenes de hoy envejecen más rápido en Campeche?

Cada vez es más común escuchar que las nuevas generaciones "parecen mayores" de lo que indica su edad. Aunque durante mucho tiempo se consideró una simple percepción, investigaciones recientes han comenzado a respaldar la idea de que algunos jóvenes presentan un envejecimiento biológico acelerado, es decir, que su organismo envejece más rápido de lo esperado.

Un estudio publicado en Nature Medicine encontró que las personas nacidas en décadas más recientes muestran una mayor edad biológica que generaciones anteriores a la misma edad, un fenómeno que además se ha relacionado con el aumento de algunos tipos de cáncer de aparición temprana. Los investigadores aclaran que no se trata de una relación de causa y efecto definitiva, sino de una asociación que continúa siendo estudiada.

Aunque no existen estudios específicos sobre Campeche, especialistas señalan que muchos de los factores asociados con el envejecimiento acelerado también forman parte del estilo de vida actual en el estado.

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El aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Las largas jornadas frente al celular o la computadora

La falta de actividad física

El estrés laboral y académico

Dormir menos de siete horas, son hábitos cada vez más frecuentes entre adolescentes y adultos jóvenes.

A ello se suma la exposición constante al intenso calor característico de la región, que favorece la deshidratación cuando no se mantiene una adecuada ingesta de agua, además de la exposición solar sin protección, factores que pueden afectar la salud de la piel y el bienestar general. Diversas investigaciones también han relacionado el sedentarismo y el exceso de tiempo frente a las pantallas con un mayor ritmo de envejecimiento biológico.

Los especialistas coinciden en que el envejecimiento biológico no depende únicamente de la genética. Dormir entre siete y ocho horas de calidad, realizar actividad física de forma regular, consumir frutas, verduras y alimentos frescos, reducir el estrés y limitar el tiempo de pantalla son medidas que pueden contribuir a un envejecimiento más saludable.

En un estado joven como Campeche, donde miles de estudiantes y trabajadores pasan gran parte del día conectados a dispositivos electrónicos, los expertos consideran que fomentar hábitos saludables desde edades tempranas podría marcar una diferencia importante en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades crónicas en las próximas década