Cinco años sin respuesta: Alcaldía de Campeche abandona andador de la calle 49

Pasan los meses y los años, y tras el colapso del andador de la calle 49, el Ayuntamiento de Campeche sigue sin atender la solicitud de reconstrucción, situación que afecta a más de 25 familias, principalmente adultos mayores, quienes deben caminar mayores distancias para llegar al mercado “Pedro Sainz de Baranda” o al Centro Histórico.

A más de cinco años de haber solicitado la rehabilitación de la vialidad, ubicada entre los cruces de las calles Chihuahua y Tamaulipas, los vecinos señalan abandono municipal, desde el alumbrado público hasta el sistema de desagüe, convertido ahora en foco de moscos, basura, maleza y malos olores. El paso permanece cerrado con candado y cadena.

“La maleza crece porque ahora, como las autoridades mandaron a derribar lo que quedaba del andador colapsado, no podemos cruzar a cortarla, y mientras tanto el canal destapado se convirtió en criadero de moscos y malos olores”, manifestó Eva Berzunza, vecina del lugar.

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Con el paso del tiempo, los habitantes han tenido que recorrer varias cuadras adicionales para acudir al centro de la ciudad o al hospital del IMSS, transitando por un angosto callejón para salir a la calle 49 y dirigirse al primer cuadro.

“Las autoridades municipales nos siguen ignorando, mientras los servicios públicos se deterioran. Como ya nos dejaron sin andador, salir a hacer compras o ir al médico nos queda mucho más lejos”, añadió Tomaza Zapata.

Los vecinos también advirtieron que el área representa un riesgo por estructuras oxidadas y retorcidas que quedaron tras el colapso, las cuales permanecen sin ser retiradas.

“Nunca han tenido en cuenta este sector, el Ayuntamiento se la pasa promoviendo un partido político en lugar de atender necesidades. Si reconstruyeran el andador podrían incluso pensar en un pequeño parque, colocar luminarias nuevas y retirar los tubos oxidados que en cualquier momento pueden caerse”, agregó Roberto Mass, vecino de la zona.