INE Campeche presenta nueva credencial para votar con más candados; así será el nuevo diseño

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Campeche presentó el nuevo modelo de la credencial para votar con fotografía que incorpora mecanismos de seguridad más sofisticados para impedir su falsificación, además de nuevos elementos de inclusión dirigidos a personas con discapacidad visual, integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas no binarias.

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La vocal ejecutiva del organismo, Itzel Aguilar Ambrocio, y el vocal del Registro Federal de Electores, Ernesto Rodríguez Juárez, informaron que el modelo número 12 comenzó a producirse y distribuirse desde el 1 de junio, aunque su expedición será gradual, conforme la ciudadanía acuda a los Módulos de Atención a realizar trámites de inscripción, reposición o actualización, por lo que las credenciales actuales continuarán siendo válidas durante su periodo legal de 10 años.

La evolución de esta identificación oficial, desde las credenciales utilizadas antes de la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, pasando por la primera emitida por ese organismo en 1991, hasta la transformación en el INE en 2014, ha dado paso a 12 modelos con mejoras en seguridad y funcionalidad.

Rodríguez Juárez explicó que el Centro de Producción de Credenciales, operado por el INE, fabrica hasta 90 mil micas diarias, cifra que podría incrementarse a más de 110 mil en vísperas del Proceso Electoral del 2027, bajo estrictos protocolos de protección de datos personales y certificación de calidad.

Entre las principales innovaciones del nuevo modelo destaca un elemento táctil colocado sobre la fotografía, diseñado a partir de consultas con personas con discapacidad visual para que puedan identificar fácilmente la credencial entre otros documentos.

Asimismo, incorpora un doble holograma, fotografía fantasma con datos variables, impresión en relieve, diseños geométricos de alta precisión, efectos arcoíris, microtextos, tintas visibles únicamente con luz ultravioleta, códigos QR renovados y códigos bidimensionales con información encriptada, además de los escudos de las 32 Entidades Federativas y diversos elementos gráficos que fortalecen su autenticidad.

En materia de inclusión, el documento permitirá que, de manera voluntaria, la ciudadanía pueda registrar su autoadscripción como integrantes de un pueblo indígena o comunidad afromexicana. También se actualiza el apartado de identidad de género, incorporando la opción NB para quienes se identifiquen como personas no binarias, además de permitir que la información visible corresponda con la identidad de género elegida por la ciudadanía.

Los funcionarios subrayaron que la credencial para votar no sólo garantiza el ejercicio de los derechos político electorales, sino que también constituye el principal medio de identificación oficial para acceder a servicios públicos, programas sociales, trámites gubernamentales y diversas gestiones en instituciones públicas y privadas.

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JGH