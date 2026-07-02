Cambio climático retrasa la siembra de 600 hectáreas de maíz en Hopelchén

Tras indicar que el cambio climático ha provocado que las primeras lluvias del temporal tengan considerable atraso y por ende también provoque el aplazamiento para las primeras siembras de maíz, el productor Manuel Francisco Chi Chan señaló que, los productores del ejido de El Poste están en espera de las primeras precipitaciones pluviales para poder sembrar 600 hectáreas de maíz.

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Entrevistado, el productor recordó que antiguamente sus abuelos y padres sembraban por tradición y también por costumbre el 3 de mayo en la celebración de la Santa Cruz, y el productor que no podía, lo hacía el 15 de mayo en la celebración de San Isidro Labrador quién es el Santo Patrono del campo.

“Nuestros antepasados sembraban la semilla de maíz porque llovía el 3 de mayo, y volvía a llover el mero 15 de mayo, eran lluvias seguras, y de ahí en adelante, las lluvias de temporada se normalizaban y en agosto ya se daban las primeras cosechas de elote verde para atole nuevo y dzites”, expresó Chí Chan.

Productor de El Poste afirma que el cambio climático retrasó hasta dos meses la siembra de maíz. / Mauriel Koh

Expresó que en esos tiempos las lluvias eran prácticamente seguras en el mes de mayo y junio, y cuando se venían las cabañuelas las plantas resistían la época que no caían las precipitaciones, y había buenas cosechas, que eran casi seguras.

Chí Chan mencionó que los tiempos han cambiado, y ahora con el cambio climático derivado de mucha deforestación en la región, las lluvias no son puntuales como hace unos 20 o 30 años, y tienen que pasar los meses de mayo y junio para que las lluvias se normalicen.

El productor mencionó que, ahora la siembra de maíz prácticamente se tiene que hacer a mediados del mes de julio, es decir con dos meses de atraso a comparación de hace unos 20 años.

Las tierras mecanizadas ya están listas, pero dependen de las precipitaciones. / Mauriel Koh

Indicó que, todo es derivado del cambio climático principalmente por la deforestación muy agresiva que hay en la región de Los Chenes, en este caso en la zona norte del municipio por donde está la comunidad de El Poste.

Por último, dijo que unas 600 hectáreas de tierras mecanizadas en el ejido El Poste ya están preparadas listas para la siembra, y solo se esperan las primeras lluvias para depositar la siembra en los surcos de la tierra.

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JGH