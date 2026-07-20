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Alertan por golpes de calor en Campeche: reportan 81 casos de deshidratación; la mayoría en mujeres

El IMSS alertó sobre el aumento del riesgo de deshidratación y golpes de calor en Campeche. La Secretaría de Salud reporta 81 casos de deshidratación en la entidad.

Por Redacción Por Esto!

20 de jul de 2026

2 min

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El IMSS alertó sobre el aumento del riesgo de deshidratación durante el verano.
El IMSS alertó sobre el aumento del riesgo de deshidratación durante el verano. / Dismar Herrera

Ante el incremento del riesgo de deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales durante la temporada vacacional de verano, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado para evitar afectaciones a la salud.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana epidemiológica 27 han sido diagnosticadas 81 personas con depleción del volumen, también conocida como deshidratación, estas mayormente causadas por las altas temperaturas, donde 34 casos corresponden a hombres y 47 a mujeres.

El jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en la entidad, Alberto Manuel Cu Cañetas, explicó que las altas temperaturas propias de esta época favorecen la aparición de padecimientos relacionados con el calor, por lo que recomendó mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua simple, evitar la exposición prolongada al sol y extremar las medidas de higiene, principalmente en la preparación y consumo de alimentos.

El especialista señaló que las personas que visiten playas, balnearios, albercas, hoteles o cualquier centro recreativo deben mantener prácticas de higiene, utilizar protector solar y permanecer atentas al estado de salud de niñas, niños y adultos mayores, quienes representan los grupos más vulnerables a sufrir complicaciones derivadas de las altas temperaturas.

Asimismo, recomendó supervisar la alimentación de los menores durante las vacaciones, evitar consumir alimentos de dudosa procedencia y asegurarse de que los productos se encuentren bien cocidos y conservados en refrigeración, ya que estas acciones ayudan a reducir el riesgo de enfermedades diarreicas, cuya incidencia aumenta durante la temporada de calor.

JGH

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