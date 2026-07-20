Alerta por gusano barrenador: Aumentan a 12 los casos de miasis humana en Campeche

La cifra oficial de contagios por miasis humana causada por el gusano barrenador del ganado aumentó con un caso más en los últimos siete días. Con ello, el total de personas diagnosticadas con este padecimiento se actualizó a 12 pacientes, confirmó la Secretaría de Salud Federal.

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De acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, con corte a la semana epidemiológica 27, se confirmó el caso más reciente, por lo que los 12 diagnósticos registrados en Campeche representan el 2.5 por ciento del total nacional.

En el desglose de los últimos dos años, durante el segundo semestre de 2025 fueron identificados cuatro pacientes con miasis, mientras que en 2026, hasta el mes de julio, se han identificado ocho casos, que en conjunto suman los 12 confirmados para Campeche.

Extraoficialmente, se informó que el caso más reciente corresponde a una mujer mayor de 33 años, quien no es residente ni originaria del estado. Durante una revisión médica le detectaron la miasis y, tras recibir tratamiento, fue dada de alta.

JGH