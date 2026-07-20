Reabre la zona arqueológica de Toh Cok en Hopelchén tras tres meses; horarios y cómo visitarla gratis

Después de permanecer tres meses cerrada por falta de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, este lunes reabrió la zona arqueológica de Toh Cok, ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de Hopelchén, con personal del Ayuntamiento. Sin embargo, en pleno periodo vacacional, el sitio no está teniendo la promoción adecuada y, hasta el momento, es nula la presencia de turismo nacional y extranjero, pese a encontrarse junto a la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche.

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Como oportunamente publicó Por Esto!, el 9 de abril del presente año, en pleno periodo de Semana Santa 2026, cerró ese sitio porque el INAH no tenía un custodio asignado, debido a que el responsable tuvo inconvenientes en su trabajo y no cumplió de forma adecuada con su horario y obligaciones.

Esa información fue confirmada por Emilio Fernando Vázquez Pin, director de Servicios y Atractivos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, quien llegó días después a Hopelchén y fue entrevistado al respecto.

El sitio volvió a operar con apoyo de personal del Ayuntamiento. / Mauriel Koh

La semana pasada, el INAH, a través de sus redes sociales, informó que Toh Cok ya estaba abierto al público; sin embargo, esos días fueron utilizados, al parecer, por los encargados de la zona arqueológica para realizar labores de limpieza y mantenimiento.

Fue hasta este lunes 20 de julio cuando el sitio abrió completamente al público. Sus primeros visitantes fueron niños que participan en los cursos de verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca", quienes fueron llevados a conocer este vestigio arqueológico.

El reportero de Por Esto! acudió este lunes y, al momento de llegar, los menores ya se retiraban. Sin embargo, al platicar con el custodio, de nombre Amado, este confirmó que el sitio ya se encontraba totalmente abierto al público.

Destacó que el horario de visita es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a domingo, y que el acceso es gratuito. Indicó además que, hasta ese momento, los niños habían sido los únicos visitantes, pues aún no llegaban turistas nacionales ni extranjeros.

Por otro lado, destacó que la zona arqueológica de Toh Cok se ubica en el kilómetro 82 de la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche.

JGH