Acusan que leyes de protección infantil en Campeche son solo “letra muerta”

Las leyes para proteger a niñas, niños y adolescentes en Campeche se han convertido en “letra muerta”, sentenció el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, al señalar que las autoridades han sido incapaces de frenar la violencia contra menores.

Lo anterior, luego de que la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), Liliana Adame Amador, revelara que en promedio se presentan 150 denuncias mensuales por maltrato infantil, equivalente a cinco casos diarios.

El legislador sostuvo que, aunque el Congreso ha aprobado reformas para fortalecer la protección de la infancia, éstas no han generado resultados por la falta de actuación de las instituciones responsables.

Noticia Destacada Empresarios de Campeche apuestan al turismo para vender más

Armentía López hizo un llamado para que el Sipinna, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), corporaciones policiacas e instituciones de salud trabajen de manera coordinada en prevención de violencia familiar, salud mental y combate a adicciones.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, Jorge Pérez Falconi, recordó que promovió la “Ley Antichancla”, cuyo objetivo es prevenir y sancionar el maltrato físico y psicológico contra niños y adolescentes.

Indicó que la legislación requiere políticas públicas educativas, atención psicológica y fortalecimiento del entorno familiar. Precisó que el Estado habilitó una línea telefónica para denuncias directas de menores, aunque el principal reto es modificar patrones de crianza.

Pérez Falconi señaló que la problemática incluye abuso sexual y explotación infantil, exhortando a la Fiscalía y demás instituciones a garantizar medidas de resguardo eficaces. Pidió fortalecer campañas de prevención e incentivar la denuncia de familiares y personas cercanas, recordando que existen instancias como el DIF Estatal y la PPNNA para brindar acompañamiento y protección.