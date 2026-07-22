Operativo de búsqueda en Umán lleva al hallazgo de un cuerpo; sería de un joven desaparecido

Elementos de distintas corporaciones de seguridad localizaron la mañana de este miércoles el cuerpo de una persona durante un operativo de búsqueda realizado en la colonia San Felipe II, en el municipio de Umán.

De manera preliminar, las características físicas coinciden con las de un joven de 25 años que había sido reportado como no localizado, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

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El despliegue comenzó alrededor de las 6:14 de la mañana en la zona conocida como La Aguada, donde participaron elementos de la Policía Municipal de Umán, la Policía Estatal de Investigación (PEI) y personal del Ministerio Público.

Las labores se desarrollaron con apoyo de una fotografía y la descripción física y de la vestimenta de Jesús Alejandro P. P., quien fue visto por última vez en las inmediaciones del lugar.

Durante el recorrido, los agentes localizaron entre la vegetación el cuerpo de una persona con características similares a las proporcionadas en el reporte de búsqueda. Tras el hallazgo, el área fue acordonada para preservar la escena y permitir el inicio de las diligencias ministeriales.

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Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y especialistas en criminalística realizaron el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios y las actuaciones periciales correspondientes para determinar la identidad de la persona y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades informaron que la identificación oficial será confirmada por la Fiscalía General del Estado una vez que concluyan los estudios periciales y los procedimientos legales establecidos. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar lo ocurrido.