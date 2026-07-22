Marco Rubio revela qué busca Estados Unidos en Cuba y señala dos causas de su crisis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el objetivo de Washington es que la población de Cuba pueda acceder a mejores condiciones de vida, seguridad y prosperidad, en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

Durante declaraciones ofrecidas este miércoles 22 de julio en Manila, Filipinas, el funcionario calificó a Cuba como un “Estado fallido” y responsabilizó al Gobierno de la isla por el deterioro de la economía y los servicios públicos.

Rubio participó en reuniones ministeriales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y sostuvo un encuentro con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., como parte de una agenda centrada en seguridad y cooperación regional.

¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos en Cuba?

El secretario de Estado aseguró que Washington busca una Cuba donde sus habitantes puedan tener prosperidad, seguridad y una vida mejor.

Rubio indicó que el Gobierno estadounidense mantiene contactos ocasionales con representantes cubanos y que las autoridades de la isla conocen la postura de la administración de Donald Trump.

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No obstante, el funcionario no estableció plazos ni explicó qué acciones concretas podría adoptar Estados Unidos para promover un cambio político o económico en Cuba. Sus declaraciones forman parte de una política de presión que incluye sanciones contra sectores y empresas estatales cubanas.

El Departamento de Estado afirmó recientemente que la población cubana merece un futuro con libertades políticas, oportunidades económicas y respeto a los derechos fundamentales.

¿Cuáles son los dos problemas que Rubio identifica en Cuba?

Rubio señaló como primer problema el modelo económico aplicado por el Gobierno cubano. Según su postura, ese sistema no permite generar crecimiento ni ofrecer suficientes oportunidades a la población.

El funcionario acusó a los dirigentes de la isla de rechazar una mayor libertad económica por temor a perder el control político. Estas afirmaciones representan la posición del Gobierno estadounidense, mientras que Cuba atribuye buena parte de su crisis a las sanciones y restricciones económicas impuestas por Washington.

Como segundo factor, Rubio mencionó la pérdida del suministro de petróleo venezolano que Cuba recibía en condiciones preferenciales.

El secretario sostuvo que las autoridades cubanas revendían cerca de 60 por ciento del crudo recibido de Venezuela para obtener divisas, en lugar de destinarlo por completo a la generación de electricidad y al abastecimiento interno.

For more than six decades, the Cuban regime has been the leading sponsor of radical leftism and Third Worldism in the United States.



The State Department is exposing the full history of Cuban espionage and subversion in our country.



The American people deserve to know.… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 20, 2026

Cuba enfrenta apagones y falta de combustible

La disminución de los envíos petroleros agravó los problemas de generación eléctrica, transporte y producción en la isla. Durante 2026, la población cubana enfrentó apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel rechaza las acusaciones de Washington y sostiene que las medidas estadounidenses constituyen un bloqueo económico que limita la compra de combustibles, maquinaria y otros insumos.

Las declaraciones de Rubio confirman que la administración Trump mantendrá la presión sobre La Habana, aunque el secretario reconoció que han existido contactos entre ambas partes. Por ahora, no se ha anunciado un proceso formal de negociación ni un acuerdo para reducir las tensiones bilaterales.

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