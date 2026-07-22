Buscaban cobrar más apoyos: Por inflar sus cosechas, Sader da de baja a 60 agricultores de Campeche

Un total de 60 productores quedaron fuera del padrón de beneficiarios del programa de apoyo al campo tras detectarse que “inflaron” la información que presentaron sobre sus niveles de producción, confirmó el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Carlos Baqueiro Cáceres, para que los recursos públicos lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

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Informó que la dependencia inició una investigación para revisar los expedientes relacionados con alrededor de 400 productores que permanecían pendientes de recibir el apoyo económico, explicó que el proceso permitió verificar tanto la documentación presentada como los volúmenes de producción reportados por cada solicitante.

El funcionario señaló que durante la revisión se identificaron casos en los que algunos productores registraron rendimientos muy superiores a los que técnicamente pueden obtenerse en una hectárea de cultivo.

Estas inconsistencias obligaron a la dependencia a efectuar un proceso de validación antes de autorizar la entrega de los recursos, con el objetivo de evitar un uso indebido del presupuesto destinado al sector agropecuario.

Baqueiro Cáceres explicó que uno de los principales criterios de revisión consistió en comparar los volúmenes declarados con los rendimientos promedio registrados en el estado. Indicó que varios solicitantes afirmaron haber obtenido entre 12 y 14 toneladas por hectárea, cifras que no corresponden con los parámetros normales de producción.

Precisó que, aun cuando las condiciones climáticas recientes favorecieron el desarrollo de los cultivos y el uso de semillas mejoradas permitió incrementar el rendimiento, los mejores resultados alcanzaron aproximadamente entre seis y siete toneladas por hectárea. En consecuencia, las declaraciones que duplicaban esos niveles fueron consideradas inconsistentes y quedaron sujetas al proceso de depuración.

Aclaró que las 60 personas excluidas no necesariamente dejaron de ser consideradas productores, sino que presentaron información que no coincidió con la realidad productiva de sus parcelas. Subrayó que algunos intentaron reportar cantidades superiores a las cosechas reales para acceder a un apoyo económico mayor, situación que derivó en la cancelación de sus expedientes.

Como resultado de la depuración, alrededor de 400 productores lograron acreditar la veracidad de la información presentada y permanecieron dentro del padrón de beneficiarios. Baqueiro Cáceres indicó que las investigaciones prácticamente concluyeron y que la documentación solicitada por las oficinas centrales ya fue entregada para concluir el procedimiento administrativo.

Finalmente, informó que la próxima semana iniciará la dispersión de los recursos para todos los productores que superaron el proceso de revisión.

JGH