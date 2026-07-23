Tragedia en Tenabo: Hombre con enfermedad terminal es hallado sin vida en la colonia Jacinto Canek

Un hombre con una enfermedad terminal se quitó la vida en la cabecera municipal de Tenabo; con este hecho suman 46 suicidios registrados en Campeche durante lo que va del año. El caso ocurrió ayer en un predio ubicado sobre la calle 14 de la colonia Jacinto Canek, donde los familiares encontraron al hombre suspendido y sin signos vitales.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima atravesaba por un periodo de depresión derivado de su estado de salud, situación que presuntamente influyó en la decisión de atentar contra su vida. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes acordonaron el área, mientras que paramédicos confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGE, realizó las diligencias correspondientes y, tras confirmar que se trató de un suicidio, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense, Semefo, al anfiteatro para los trámites legales y la posterior entrega a sus familiares.

Cabe señalar que, de acuerdo con autoridades de salud, los casos de suicidio en Campeche se relacionan con diversos factores, entre ellos problemas familiares, condiciones de salud y dificultades económicas, con incidencia en distintos grupos de edad.

Ante esta situación, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, Cesma, advirtió sobre la importancia de fortalecer las acciones de prevención y atención a la salud mental, mientras que la Secretaría de Salud ha impulsado campañas en algunos municipios para ampliar la cobertura de estos servicios.

JGH