Choque entre motociclistas deja a una mujer hospitalizada en Campeche

Una mujer terminó hospitalizada luego de resultar con lesiones de consideración durante un choque entre dos motocicletas.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Colosio, entre las calles Jalisco y Veracruz, cuando ambos conductores se dirigían hacia la avenida Nacozari. Presuntamente, uno de ellos circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que se proyectara contra la otra motocicleta.

Por la fuerza del impacto, una mujer fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el presunto responsable fue turnado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

JGH