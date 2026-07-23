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Campeche / Sucesos

Choque entre motociclistas deja a una mujer hospitalizada en Campeche

Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos motocicletas en la avenida Colosio. El presunto responsable habría circulado a exceso de velocidad y fue llevado al Ministerio Público.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de jul de 2026

1 min

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Una mujer resultó hospitalizada tras un choque entre dos motocicletas.
Una mujer resultó hospitalizada tras un choque entre dos motocicletas. / Dismar Herrera

Una mujer terminó hospitalizada luego de resultar con lesiones de consideración durante un choque entre dos motocicletas.

El accidente ocurrió sobre la carretera federal 261 Hopelchén-El Arco.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Colosio, entre las calles Jalisco y Veracruz, cuando ambos conductores se dirigían hacia la avenida Nacozari. Presuntamente, uno de ellos circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que se proyectara contra la otra motocicleta.

Por la fuerza del impacto, una mujer fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el presunto responsable fue turnado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

JGH

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