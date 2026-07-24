Plan Campeche arrancará en 2026 con crédito de mil millones de pesos para obras estratégicas

El Plan Campeche, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comenzará a materializarse antes de que concluya este 2026, luego de que el Gobierno del Estado concluyera el proceso de licitación para contratar el crédito de hasta mil millones de pesos destinado a inversión pública productiva, recurso con el que se financiarán obras estratégicas para detonar el desarrollo económico de la Entidad.

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El fallo de la licitación será enviado a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que valide el procedimiento. Una vez emitida la autorización final, el Estado podrá iniciar los procesos de licitación de las obras contempladas, con el objetivo de comenzar su ejecución antes de finalizar este mismo año.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN), Jezrael Larracilla Pérez, quien precisó que la semana pasada se emitió el fallo a favor de una institución de banca múltiple que ofrecerá el financiamiento aprobado por el Congreso del Estado a finales de 2025.

Explicó que la autorización legislativa permite contratar hasta mil millones de pesos. No obstante, aclaró que el Estado únicamente dispondrá de los recursos que sean necesarios conforme avancen los proyectos autorizados.

“Eso no quiere decir que forzosamente tengamos que pedir los mil millones, sino únicamente lo que realmente se vaya a ejecutar, conforme a los proyectos que fueron presentados al Congreso”, puntualizó.

Larracilla Pérez destacó que, una vez que la SHCP otorgue el visto bueno, no existe duda de que las primeras licitaciones y el arranque de las obras se realizarán durante este mismo año, aunque reconoció que los tiempos dependerán de la validación federal.

El funcionario reveló que BBVA, mejor conocido como Bancomer, fue la institución financiera que presentó la mejor propuesta económica durante el proceso de licitación, en el que participaron entre seis y ocho bancos, al ofrecer las mejores condiciones en tasas de interés para reducir la carga financiera del Estado.

De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso, los recursos serán ejercidos por las secretarías de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), Desarrollo Agropecuario (SDA) y Salud (SSA), dependencias responsables de ejecutar los proyectos contemplados dentro del Plan Campeche.

Finalmente, el secretario de Finanzas sostuvo que este financiamiento permitirá generar un importante efecto multiplicador en la economía estatal, al impulsar inversión pública, crear empleos y fortalecer la derrama económica derivada de las obras estratégicas que forman parte del proyecto de desarrollo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

JGH