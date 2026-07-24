Mérida se mantiene entre las 15 ciudades más seguras de México, confirma el Inegi

Mérida reafirmó su posición como una de las ciudades más seguras de México, luego de que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara que la percepción de inseguridad entre sus habitantes se ubicó en 38.2%, cifra 21.6 puntos porcentuales menor al promedio nacional, que alcanzó el 59.8%.

Los resultados del estudio reflejan que la capital yucateca continúa destacando por sus condiciones de paz y tranquilidad, producto de una estrategia permanente de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad pública.

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Este entorno también contribuye al bienestar social, genera mayor confianza entre la ciudadanía y favorece la llegada de inversiones, así como el crecimiento del turismo.

ENSU muestra mejora en la percepción de seguridad a nivel nacional

La ENSU correspondiente al segundo trimestre de 2026 también reveló una mejora en la percepción de seguridad en el país.

A nivel nacional, el 59.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, porcentaje menor al 61.5% registrado en marzo de 2026 y al 63.2% reportado en junio de 2025, lo que refleja una tendencia positiva en este indicador.

A pesar de esa disminución, Mérida continúa ubicándose muy por debajo del promedio nacional, consolidándose como una de las ciudades con mejores niveles de percepción de seguridad entre las principales zonas urbanas del país.

Mérida, entre las 15 ciudades con menor percepción de inseguridad

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es un ejercicio estadístico de carácter trimestral que realiza el Inegi para medir la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en 91 áreas urbanas de México, convirtiéndose en uno de los principales indicadores nacionales en esta materia.

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Con los resultados del segundo trimestre de 2026, Mérida se mantiene dentro del grupo de las 15 ciudades con menor percepción de inseguridad del país.

En esta lista también aparecen San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza, Benito Juárez, Torreón, Nuevo Laredo, La Laguna, Tampico, Los Mochis, Lázaro Cárdenas, Apodaca, Querétaro y Nogales.

Este posicionamiento fortalece la imagen de Mérida como una ciudad con altos niveles de seguridad y calidad de vida, factores que continúan siendo clave para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el crecimiento turístico en Yucatán.