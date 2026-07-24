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Por brincar el tráfico en Campeche, motociclista aplasta el pie de un policía y termina infraccionado

Campeche / Sucesos

Sorprenden a delincuente robando en Plan Chac, Campeche; huye con laptop, celulares y joyas

Un presunto ladrón ingresó a una vivienda en Plan Chac, Campeche, y escapó con una computadora, dos celulares y una cadena de oro antes de la llegada de la policía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

24 de jul de 2026

1 min

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Ladrón entra a una casa en Campeche y escapa con computadora, celulares y una cadena de oro
Ladrón entra a una casa en Campeche y escapa con computadora, celulares y una cadena de oro / Dismar Herrera

Un sujeto fue descubierto por vecinos de la unidad habitacional Plan Chac cuando robaba en el interior de una vivienda en San Francisco de Campeche, por lo que solicitaron la asistencia de la Policía Estatal.

El conductor fue detenido por las autoridades. Posteriormente recibió una infracción.

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El robo ocurrió en un predio de la privada del Ángel, ubicada sobre la avenida Edzná de Plan Chac, donde el sospechoso fue sorprendido por los colonos y huyó con rumbo hacia la colonia Peña.

El sujeto logró perderse de vista entre las calles aledañas, pero antes sustrajo una computadora portátil, dos teléfonos celulares y una cadena de oro, por lo que los afectados fueron orientados para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

JGH

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