Sorprenden a delincuente robando en Plan Chac, Campeche; huye con laptop, celulares y joyas

Un sujeto fue descubierto por vecinos de la unidad habitacional Plan Chac cuando robaba en el interior de una vivienda en San Francisco de Campeche, por lo que solicitaron la asistencia de la Policía Estatal.

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El robo ocurrió en un predio de la privada del Ángel, ubicada sobre la avenida Edzná de Plan Chac, donde el sospechoso fue sorprendido por los colonos y huyó con rumbo hacia la colonia Peña.

El sujeto logró perderse de vista entre las calles aledañas, pero antes sustrajo una computadora portátil, dos teléfonos celulares y una cadena de oro, por lo que los afectados fueron orientados para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

JGH