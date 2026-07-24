Escándalo en IMSS Campeche: Funeraria llama a familia de paciente vivo para ofrecerle servicios

Una grave denuncia por la presunta filtración de datos personales dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche fue realizada por familiares de un paciente internado en estado delicado, quienes acusaron que personal de la institución habría brindado su información de contacto a una funeraria para ofrecer sus servicios, pese a que el enfermo continúa con vida.

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Los hechos ocurrieron en el área de Urgencias del Hospital General de Zona número 1 Dr. Abraham Azar Farah, ubicado en la colonia Centro de la capital campechana, donde el hombre permanece hospitalizado debido a la gravedad de su estado de salud.

De acuerdo con la denuncia pública, Rita Barrera Romero, familiar del paciente, recibió una llamada telefónica de un hombre, a quien identifican como Eduardo, supuesto trabajador de la funeraria La Económica, quien aseguró que el IMSS le había proporcionado su número telefónico porque su familiar había fallecido y le ofreció servicios funerarios.

No obstante, la información resultó ser falsa, ya que el paciente continúa con vida, aunque permanece delicado. La denunciante relató que la llamada provocó una fuerte crisis nerviosa a su tía, quien creyó que había perdido a su ser querido antes de recibir información oficial por parte del personal médico.

Además, aseguró que al reclamarle al presunto empleado de la funeraria por la llamada, este incluso se habría burlado de la situación, lo que incrementó la indignación de la familia.

Familiares del paciente advirtieron que interpondrán una denuncia formal por estos hechos, con el propósito de que se investigue la presunta filtración de información y, en caso de comprobarse responsabilidades, se sancione tanto a quienes divulgaron los datos personales como a quienes hicieron uso de ellos para ofrecer servicios funerarios.

JGH