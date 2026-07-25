Campeche lidera el riesgo laboral en México: pierde más de 3 mil empleos formales en un año

Conseguir un empleo formal en Campeche se ha convertido en un desafío cada vez mayor. Las cifras oficiales reflejan un panorama poco alentador: menos plazas con seguridad social y prestaciones de ley, un aumento de trabajadores en la informalidad y más familias cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir la canasta básica. De acuerdo con el análisis de “México, ¿Cómo Vamos?” y el Índice de Riesgo Laboral Economex, Campeche enfrenta un deterioro en sus condiciones laborales que lo coloca entre las entidades con peor desempeño del país.

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Uno de los indicadores más preocupantes es la disminución del empleo formal. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la entidad perdió el 2.5 por ciento de los puestos laborales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa tres mil 300 trabajadores que dejaron de contar con un empleo formal y las prestaciones que este ofrece.

Al mismo tiempo, la informalidad laboral permanece en niveles elevados. Durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el 60.3 por ciento, cifra superior a la media nacional de 54.8 por ciento, lo que significa que seis de cada diez trabajadores campechanos laboran sin acceso a seguridad social, estabilidad ni derechos laborales, situación que mantiene al Estado en semáforo rojo.

El panorama es más complejo para las mujeres. La informalidad femenina aumentó de 61.7 a 63.7 por ciento en un año, mientras que en el caso de los hombres registró una ligera disminución, al pasar de 59.3 a 58 por ciento.

La pobreza laboral también presentó un retroceso. El porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria pasó de 33.2 a 34.8 por ciento entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, cifra superior al promedio nacional de 30.7 por ciento, lo que coloca a Campeche como la undécima entidad con peor desempeño en este indicador.

Por género, este problema aumentó entre las mujeres, al pasar de 35.1 a 36.1 por ciento, mientras que en los hombres creció de 31.2 a 33.3 por ciento. En ambos casos, la entidad permanece en semáforo rojo.

Aunque la Secretaría de Economía del Gobierno de México reportó una tasa de desempleo de 2.79 por ciento durante el primer trimestre de 2026, especialistas advierten que el desafío no solo consiste en encontrar trabajo, sino en acceder a empleos formales, con prestaciones y salarios suficientes.

El Índice de Riesgo Laboral Economex ubica a Campeche en el primer lugar nacional en riesgo laboral, resultado de factores como la pérdida de empleos formales, una inflación superior al cuatro por ciento —que en junio de 2026 alcanzó 5.3 por ciento, la tercera más alta del país— y una elevada informalidad que continúa afectando a miles de trabajadores locales.

JGH