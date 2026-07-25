Yucatán lidera la Península con el menor desempleo; Campeche registra la tasa más alta

Yucatán se mantuvo entre las entidades con menor desempleo del país durante el segundo trimestre del 2026 y conservó el liderazgo en la Península, al registrar una tasa de desocupación de 1.5%, por debajo del promedio nacional de 2.7%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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La entidad reportó una Población Económicamente Activa (PEA) de 1.3 millones de personas, con una tasa de participación de 64.3%, superior a la media nacional de 58.7%, lo que refleja una mayor incorporación de la población al mercado laboral. Asimismo, la población ocupada ascendió a 1.24 millones de personas, equivalente al 98.5% de la fuerza laboral.

A nivel nacional, Yucatán se ubicó entre las entidades con menor desocupación, solo por detrás de estados como Guerrero y Michoacán, y muy por debajo de entidades como Tabasco, Ciudad de México y Coahuila, que registraron las tasas más elevadas.

Lidera la Península

En el ámbito regional, Yucatán también conservó el mejor desempeño del mercado laboral al registrar la menor tasa de desocupación de la Península, con 1.5%, frente a 2.6% en Quintana Roo y 2.8% en Campeche.

Sin embargo, Quintana Roo encabezó la región en participación económica, con 66.7% de su población, Yucatán se colocó en segundo lugar con 64.3%, mientras que Campeche alcanzó 60.4%.

Con estos resultados, Yucatán combina uno de los niveles de desempleo más bajos del país con una participación laboral superior al promedio nacional, consolidándose como la entidad con el mercado laboral más sólido de la Península.

Fuerza por sectores

La estructura del empleo en Yucatán continúa sustentándose en el sector terciario, donde casi dos de cada tres trabajadores se desempeñan en actividades de comercio y servicios.

La industria manufacturera se mantiene como la principal rama del sector secundario, mientras que el sector agropecuario fue el de mayor crecimiento anual en ocupación. En contraste, la construcción registró la caída más pronunciada entre las principales actividades económicas.

JGH