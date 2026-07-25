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Camioneta queda destrozada tras chocar contra un remolque en la avenida Benito Juárez, Campeche

Una camioneta quedó destruida tras impactarse contra un remolque mal estacionado sobre la avenida Benito Juárez. El conductor fue atendido y el caso quedó en manos de la Fiscalía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de jul de 2026

1 min

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Una camioneta chocó contra un remolque sobre la avenida Benito Juárez.
Una camioneta chocó contra un remolque sobre la avenida Benito Juárez. / Dismar Herrera

Un hecho vial se registró sobre la avenida Benito Juárez, donde el conductor de una camioneta que circulaba presuntamente a exceso de velocidad se proyectó contra la parte trasera de un remolque que se encontraba mal estacionado.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Benito Juárez con Edzná, donde, por la fuerza del impacto, la camioneta terminó sobre el camellón central. Rápidamente, vecinos dieron parte al número de emergencias, por lo que llegaron elementos de la Policía y paramédicos del Sector Salud, quienes brindaron atención al conductor.

Pese al incidente, el chofer no aceptó su responsabilidad, por lo que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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