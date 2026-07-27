Elecciones Campeche 2026: Se disparan las quejas electorales antes del inicio oficial del proceso

Aún faltan varios meses para el arranque formal del Proceso Electoral 2026-2027, pero las quejas en materia electoral ya registran un incremento considerable en Campeche. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Francisco Javier Ac Ordoñez, informó que en lo que va de 2026 han resuelto 87 asuntos, mientras que otros 55 continúan en investigación y sustanciación ante el Instituto Electoral del Estado, las cuales deberán ser turnadas al Tribunal una vez concluyan los procedimientos correspondientes.

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El magistrado detalló que los 87 asuntos resueltos comprenden 27 recursos de apelación, derivados de presuntas irregularidades durante la sustanciación de quejas en el IEEC, además de juicios por presuntas violaciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía, juicios generales y otros medios de impugnación. Permanecen pendientes de resolución seis recursos de apelación, reflejo del incremento en la carga de trabajo del órgano jurisdiccional.

En cuanto a las 55 quejas que actualmente investiga el Instituto Electoral, explicó que los señalamientos más recurrentes corresponden a promoción personalizada de servidores públicos, actos anticipados de campaña y el presunto uso indebido de recursos públicos.

Las denuncias más frecuentes corresponden a promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. / Especial

A estos expedientes se suman cuatro asuntos relacionados con Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, casos que, dijo, reciben atención prioritaria debido a su relevancia y a las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de su resolución.

Ac Ordoñez destacó que estas cifras ya son consideradas elevadas por el Tribunal, debido a que el proceso electoral todavía no inicia formalmente. Recordó que durante todo el Proceso Electoral 2024-2025 se registraron aproximadamente 122 quejas, por lo que el hecho de que actualmente existan 55 expedientes en trámite evidencia una tendencia al alza que podría intensificarse conforme se acerque el periodo de campañas.

Explicó que, por disposición legal, el TEEC recibe notificaciones permanentes del IEEC sobre cada queja presentada, aunque en esta etapa corresponde al organismo electoral investigar, sustanciar y emitir una primera resolución. Posteriormente, si alguna de las partes considera vulnerados sus derechos o no está conforme con el fallo, puede promover los medios de impugnación correspondientes ante el Tribunal Electoral.

El magistrado aseguró que tanto el IEEC como el TEEC cuentan con la capacidad para atender el incremento de procedimientos y garantizar que cada expediente sea resuelto en los plazos establecidos por la ley. Añadió que cualquier ciudadano, servidor público o partido político que considere afectados sus derechos político-electorales puede acudir a las autoridades electorales para conocer las herramientas legales disponibles y hacerlas valer conforme al marco jurídico vigente.

JGH