¿Qué hacían dos zorritos en una casa de Campeche? Cámara capta a una pareja recorriendo una vivienda

Una pareja de zorros, presuntamente de la especie zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), fue captada por una cámara de seguridad mientras recorría una vivienda de la colonia Bellavista, en la capital de Campeche, durante la noche del 28 de julio, sorprendiendo a los habitantes del inmueble.

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En las imágenes se observa a los dos ejemplares ingresar por la azotea, recorrer el techo y posteriormente descender hacia el patio, donde permanecen durante algunos segundos explorando el lugar antes de retirarse sin causar daños ni mostrar comportamiento agresivo.

No es la primera ocasión en que estos mamíferos silvestres aparecen en zonas urbanas de la ciudad. En agosto de 2025, un zorro gris fue avistado en la colonia Polvorín, hecho que movilizó a vecinos y autoridades para resguardarlo y reubicarlo de manera segura en un sitio apropiado. Aunque no existe evidencia de que los ejemplares captados en Bellavista sean los mismos, sus características físicas son compatibles con las del zorro gris, una especie nativa de la región.

Especialistas señalan que el zorro gris habita selvas bajas, acahuales y áreas con vegetación, pero cada vez es más frecuente observarlo cerca de zonas urbanas debido al crecimiento de la mancha urbana, la fragmentación de su hábitat y la facilidad para encontrar alimento. Se trata de un animal omnívoro, cuya dieta incluye frutos, insectos, pequeños roedores, aves, huevos, reptiles y, ocasionalmente, restos de comida que encuentra cerca de asentamientos humanos.

Aunque su presencia puede generar sorpresa, el zorro gris no suele representar un peligro para las personas y generalmente evita el contacto con los humanos. Autoridades ambientales recomiendan no alimentarlo, no intentar capturarlo y reportar su presencia en caso de que se encuentre lesionado o permanezca dentro de una vivienda, para que personal especializado determine si requiere ser rescatado o simplemente permitir que continúe su desplazamiento natural.

JGH