Con drones intensifican búsqueda de pareja en Escárcega; lleva más de 72 horas desaparecida

Con el despliegue de sobrevuelos con drones para ampliar la cobertura de inspección en zonas de difícil acceso y el uso de herramientas tecnológicas de punta, las autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron las labores de localización de Francisco Rocha Suárez, de 45 años, y Edith Ortega Bilbao, de 42, quienes cumplieron más de 72 horas desaparecidos en el municipio de Escárcega.

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Como parte de la atención inmediata al reporte, personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana lidera este operativo aéreo y terrestre en coordinación con el área de Inteligencia. Los agentes realizan recorridos a pie en brechas, lotes baldíos y distintos puntos de la carretera Escárcega a Villahermosa, concentrándose también en la colonia rural La Chiquita y comunidades aledañas. A estos trabajos de rastreo se sumaron de forma permanente la Guardia Nacional, la Comisión Local y Nacional de Búsqueda de Personas, y la Vicefiscalía Regional Zona Sur.

La última vez que se vio a la pareja fue la tarde del 29 de junio, alrededor de las 15:00 horas, cuando viajaban en una cuatrimoto roja y negra hacia su lugar de trabajo en un rancho. Recientemente, las células de búsqueda localizaron la cuatrimoto abandonada en un camino cercano a las vías del Tren Maya, en la ruta que conduce hacia la comunidad de Miguel Colorado, lo que encendió las alarmas de las corporaciones.

Ante la falta de resultados, las cuatro hijas de la pareja difundieron un desgarrador mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Layda Sansores y al secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch, en el que denunciaron que sus padres fueron secuestrados a plena luz del día mediante el uso de armas de fuego. Las jóvenes manifestaron el calvario que viven al asegurar que no han dormido buscándolos por todos lados, además de ser víctimas de amenazas y extorsiones telefónicas, por lo que clamaron a las autoridades que utilicen todo el apoyo político y administrativo para regresarlos con vida y evitar que queden en la orfandad.

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Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche informó que mantiene el seguimiento puntual de las carpetas de investigación y que las hijas de la pareja, en su calidad de víctimas indirectas, ya reciben el acompañamiento legal y la atención psicológica correspondiente por parte de personal especializado.

Las autoridades exhortaron formalmente a la población civil a reportar de manera anónima cualquier dato o información que pueda contribuir a la pronta localización de Francisco y Edith, poniendo a disposición los canales oficiales de la Fiscalía del Estado y de las corporaciones de seguridad locales.

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