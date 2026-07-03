Yucatán suma 12 casos de dengue en 2026 tras nuevo contagio confirmado en Mérida

La Secretaría de Salud federal confirmó un nuevo caso de dengue en Mérida durante la semana epidemiológica 25 (del 23 al 29 de junio), con lo que Yucatán llegó a 12 contagios en lo que va del 2026 y se mantiene como el estado con menor incidencia de la enfermedad en la Península de Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, el paciente corresponde a un caso de dengue no grave. Durante la misma semana también se notificó un caso con signos de alarma en Champotón, Campeche, y Quintana Roo agregó seis nuevos contagios: cuatro de tipo no grave y dos con signos de alarma.

Con estas cifras, Quintana Roo continúa encabezando la incidencia regional al acumular 119 casos entre el 1 de enero y el 29 de junio, muy por encima de Campeche, con 15, y de Yucatán, con 12.

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Pese al nuevo registro en Mérida, el panorama para Yucatán resulta considerablemente más favorable que el observado hace un año. Mientras en la misma semana epidemiológica del 2025 la entidad contabilizaba 88 casos confirmados, actualmente sólo reporta 12, una disminución cercana al 86%. Del total estatal, ocho corresponden a dengue no grave y cuatro con signos de alarma.

Zonas de riesgo

El informe epidemiológico también identifica las zonas con mayor riesgo en la Península. En territorio yucateco, los municipios considerados en situación de epidemia son Dzilam de Bravo y Tixméhuac, donde se mantiene un caso con signos de alarma en cada uno.

En un nivel de riesgo intermedio aparecen Progreso y Tizimín, ambos con un caso de dengue no grave, mientras que Mérida permanece catalogada como zona segura por las autoridades sanitarias, aunque el municipio incrementó de cinco a seis los casos leves acumulados y conserva dos pacientes con signos de alarma.

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En Campeche, los principales focos de atención continúan siendo Ciudad del Carmen, con 11 casos, y Champotón, con dos. La capital campechana permanece en nivel de alarma epidemiológica.

La situación más delicada continúa concentrándose en Quintana Roo, donde Othón P. Blanco acumula 45 casos y Bacalar nueve, municipios clasificados en condición de epidemia. Playa del Carmen y José María Morelos permanecen en nivel de alarma, mientras que Benito Juárez, Cozumel, Tulum y Felipe Carrillo Puerto integran la categoría de zonas seguras, aunque en conjunto suman 33 contagios.

Las autoridades federales destacan que, a pesar de la circulación del virus en la región, ninguno de los estados peninsulares registra defunciones por dengue durante el presente año. En contraste, para estas mismas fechas del 2025 Quintana Roo había reportado dos fallecimientos y Yucatán uno.

El inicio de las vacaciones de verano es un factor que incrementa la movilidad hacia los principales destinos turísticos de la Península, particularmente Quintana Roo, por lo que la Secretaría de Salud exhortó tanto a residentes como a visitantes a fortalecer las medidas preventivas para evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.