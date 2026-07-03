Con 119 casos, Quintana Roo concentra la mayor incidencia de dengue en la Península

Quintana Roo se mantiene como la entidad con mayor incidencia de dengue en la Península de Yucatán, al registrar 119 casos confirmados del 1 de enero al 29 de junio, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud federal.

Tan solo durante la semana epidemiológica 25, del 23 al 29 de junio, se añadieron seis nuevos contagios: cuatro clasificados como no graves y dos con signos de alarma.

Con este acumulado, la entidad supera ampliamente a Campeche, que reporta 15 casos confirmados, y a Yucatán, donde se contabilizan apenas 12 pacientes en lo que va del 2026, pese a que esta última sumó un nuevo contagio en Mérida durante el periodo evaluado.

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La situación más preocupante en Quintana Roo se concentra en Othón P. Blanco, con 45 casos confirmados y Bacalar, nueve, ambos considerados en condición de epidemia. Playa del Carmen y José María Morelos se mantienen en nivel de alerta epidemiológica, mientras que Benito Juárez, Cozumel, Tulum y Felipe Carrillo Puerto continúan catalogados como zonas seguras, aunque en conjunto suman 33 contagios.

En Campeche, los principales puntos de vigilancia siguen siendo Ciudad del Carmen, con 11 casos confirmados y Champotón, que en la última semana reportó un nuevo paciente con signos de alarma, para llegar a dos. La capital del estado permanece en nivel de alerta epidemiológica.

Autoridades federales recomendaron intensificar la fumigación ante las vacaciones / Especial

Por su parte, Yucatán confirmó un nuevo contagio de dengue no grave en Mérida, con lo que acumula 12 casos en el año y se mantiene como la entidad con menor incidencia en la región.

Del total, ocho corresponden a casos no graves y cuatro presentan signos de alarma. Además, el estado registra una reducción cercana al 86 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando sumaba 88 confirmaciones.

En una semana, del 23 al 29 de junio, surgieron seis nuevos contagios / POR ESTO!

El reporte sanitario ubica a Dzilam de Bravo y Tixméhuac como los municipios yucatecos en condición de epidemia, mientras que Progreso y Tizimín permanecen en un nivel de riesgo intermedio. Mérida continúa clasificada como zona segura, aunque incrementó de cinco a seis los casos leves acumulados y mantiene dos pacientes con signos de alarma.

Las autoridades federales señalaron que ninguno de los tres estados de la Península registra defunciones confirmadas por dengue en lo que va del año. En contraste, para estas mismas fechas del 2025, Quintana Roo había reportado dos muertes y Yucatán una.

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Con el inicio del periodo vacacional de verano y el aumento del flujo de visitantes hacia los principales destinos turísticos de la región, especialmente Quintana Roo, la Secretaría de Salud exhortó a la población local y a los turistas a reforzar las medidas de prevención contra el mosquito Aedes aegypti.

Entre las recomendaciones de las autoridades destacan el uso de repelente, ropa de manga larga cuando sea posible, instalación de mosquiteros y eliminación de recipientes con agua estancada para evitar la reproducción del vector transmisor