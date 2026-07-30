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Choque en el periférico Pablo García de Campeche deja un motociclista herido

Un motociclista resultó lesionado luego de que un automovilista presuntamente no respetara el alto en un retorno del periférico Pablo García y Montilla, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de jul de 2026

1 min

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Falta de precaución provoca choque con lesionado en el periférico Pablo García
Falta de precaución provoca choque con lesionado en el periférico Pablo García / Dismar Herrera

Una persona lesionada y daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un accidente registrado sobre el periférico Pablo García y Montilla, lo que movilizó a cuerpos de seguridad y generó afectaciones a la circulación.

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El percance ocurrió en el retorno ubicado frente al fraccionamiento El Doral, donde los vehículos involucrados colisionaron cuando el guiador del auto hizo una vuelta en retorno sin respetar su alto.

Ante esto, llegaron elementos de la Policía quienes abanderaron la zona para prevenir otro incidente y facilitar las labores correspondientes, en espera del arribo de personal de la Guardia Nacional.

Por su parte, el jinete lesionado recibió atención médica, mientras que al concluir las diligencias, las partes involucradas llegaron a un acuerdo mediante la aseguradora para cubrir los daños materiales y los gastos hospitalarios de la persona afectada, con lo que se evitó que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

JGH

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