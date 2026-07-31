Indignación en Champotón: Cañón histórico sigue tirado en el suelo y entre basura

Mientras que el histórico cañón continúa tirado en el suelo, a un costado de la placa Honra de América, la terraza del Reducto de San Antonio permanece invadida por la maleza y la basura, situación que da un mal aspecto a esta zona del municipio.

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La mañana de este viernes se realizó un recorrido con la finalidad de recabar la opinión de algunos ciudadanos, quienes expresaron su preocupación ante las condiciones de deterioro en las que se encuentra este sector de la ciudad.

Casimiro Chulín comentó que este espacio representa una zona turística, razón por la que las autoridades deberían ponerle mayor atención. “Hay que cuidar todo lo que sea patrimonio cultural del pueblo”, señaló en referencia a las condiciones del cañón y la terraza del reducto.

Por su parte, José Juan comentó que este espacio en el pasado, cuando llevaba el nombre del parque de Las Banderas, resultaba más atractivo. Respecto a la pieza histórica, lamentó que las autoridades hasta el momento no se hayan ocupado de construir una nueva base de material para colocar adecuadamente el cañón.

JGH