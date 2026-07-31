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Indignación en Champotón: Cañón histórico sigue tirado en el suelo y entre basura

Habitantes de Champotón denunciaron el abandono del cañón histórico y del Reducto de San Antonio, donde la maleza y la basura deterioran la imagen de este sitio patrimonial.

Por Jorge May

31 de jul de 2026

1 min

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Ciudadanos expresaron su molestia por el mal aspecto que presenta esta emblemática zona turística.
Ciudadanos expresaron su molestia por el mal aspecto que presenta esta emblemática zona turística. / Jorge May

Mientras que el histórico cañón continúa tirado en el suelo, a un costado de la placa Honra de América, la terraza del Reducto de San Antonio permanece invadida por la maleza y la basura, situación que da un mal aspecto a esta zona del municipio.

Base de madera del cañón presenta deterioro en Moch Cohuó.

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En el suelo y en el olvido: Critican descuido de cañón histórico en céntrico parque de Champotón

La mañana de este viernes se realizó un recorrido con la finalidad de recabar la opinión de algunos ciudadanos, quienes expresaron su preocupación ante las condiciones de deterioro en las que se encuentra este sector de la ciudad.

Casimiro Chulín comentó que este espacio representa una zona turística, razón por la que las autoridades deberían ponerle mayor atención. “Hay que cuidar todo lo que sea patrimonio cultural del pueblo”, señaló en referencia a las condiciones del cañón y la terraza del reducto.

Por su parte, José Juan comentó que este espacio en el pasado, cuando llevaba el nombre del parque de Las Banderas, resultaba más atractivo. Respecto a la pieza histórica, lamentó que las autoridades hasta el momento no se hayan ocupado de construir una nueva base de material para colocar adecuadamente el cañón.

JGH

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