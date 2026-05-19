“Se renta” y “se vende” invaden comercios de Champotón ante crisis de ventas

Un incremento en la aparición de letreros con las leyendas “se renta” y “se vende” en las fachadas de diversos locales comerciales del primer cuadro de la ciudad evidencia la crisis económica que enfrentan los locatarios, quienes se han visto obligados a cerrar sus puertas de manera definitiva.

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Empresarios y comerciantes de la localidad atribuyen este panorama al constante aumento en los gastos operativos, entre los que destacan las elevadas tarifas de energía eléctrica, el cobro de impuestos, el encarecimiento de los arrendamientos y el desplome generalizado en las ventas.

El comerciante Roger Medina Flores reconoció que los ingresos en su establecimiento disminuyeron drásticamente debido a los trabajos de rehabilitación en las calles 32 y 25 del centro porteño. “Eso nos afectó mucho. Sin embargo, hay varios factores que complican la situación financiera de los negocios, como el pago de impuestos, las rentas, las nóminas de empleados y los recibos de luz”, puntualizó.

Por su parte, Enrique Vela Castro, otro comerciante de la zona, señaló que la competitividad se ha vuelto casi insostenible. “La situación financiera es complicada y las rentas están por las nubes. No hay posibilidad de competir con las grandes cadenas comerciales; no obstante, aquí seguimos al pie del cañón ofreciendo variedad de artículos de abarrotes”, añadió.

Cierres recientes

La crisis ya provocó estragos visibles en la intersección de las calles 25 y 32 de la colonia Centro, donde recientemente dejaron de operar dos establecimientos importantes: una sucursal de una conocida cadena farmacéutica y una tienda dedicada a la venta de cosméticos.

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JGH