Tesoro pirata en Champotón: Hallan bala de cañón de piedra del siglo XVI o XVII; será exhibida en museo

El Museo de Champotón recibió la donación de una pieza histórica, siendo esta una bala de cañón elaborada en piedra, la cual podría datar de los siglos XVI y XVII. Así lo reveló para el Por Esto!, el historiador local, Mario Mijangos al destacar que dicha pieza fue donada por un ciudadano el pasado 17 de junio del año en curso.

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Detalló que este objeto fue localizado aproximadamente a cinco kilómetros antes de llegar a la ex hacienda San Luis Carpizo, sobre la carretera federal Campeche Carmen, en el municipio de Champotón. Para confirmar la posible antigüedad, contactaron al cronista de la ciudad de San Francisco de Campeche, Aarón Enrique Pérez Durán, quien señaló que la pieza corresponde, muy probablemente, a los siglos XVI y XVII.

"Un conocido nos mandó una foto y sí nos interesó. Ya estando en el museo comenzamos a indagar. Tiene las características de una bala de cañón de piedra. Nos dimos a la tarea de contactar al cronista de la ciudad de San Francisco de Campeche, Enrique Durán y es quien nos confirma que la bala de cañón posiblemente data de los siglos 16 o 17", puntualizó. Indicó que la bala de cañón estará en exhibición en fechas próximas, una vez que se tenga el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, del Estado de Campeche.

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JGH