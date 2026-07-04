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Mujer se desvanece repentinamente frente a su familia y provoca intensa movilización en Campeche

Una mujer de 55 años sufrió una descompensación en la colonia Lomas Delicias. Paramédicos lograron estabilizarla y reportan su estado de salud fuera de peligro.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de jul de 2026

1 min

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Una mujer sufrió una descompensación física en la colonia Lomas Delicias.
Una mujer sufrió una descompensación física en la colonia Lomas Delicias. / Dismar Herrera

Una mujer sufrió una descompensación y se desvaneció cuando se encontraba en un predio situado en la colonia Lomas Delicias, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia luego de que sus familiares solicitaran apoyo al número de emergencias al notar que no reaccionaba.

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Los paramédicos del Sector Salud arribaron a la calle Veracruz, por Delicias, donde vieron a la mujer de aproximadamente 55 años sentada en una silla con evidentes molestias, ante esto le brindaron la atención prehospitalaria, realizando las maniobras necesarias para estabilizarla.

Una vez que la mujer logró reaccionar y fue estabilizada, su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro

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JGH

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