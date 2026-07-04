Detienen a hombre que atacó con un hacha a madre e hija en la Ermita de Campeche

Jorge N, alias "El Chino" o "El Güero", fue acusado por agredir a dos mujeres, madre e hija, en el barrio de la Ermita, y por este motivo fue asegurado, confirmó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

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En redes sociales, Raquel Montejo denunció el momento en que junto con su hija se defendieron de las agresiones que sufrieron por parte de Jorge N, quien se encontraba armado con un hacha en la vía del Tren Ligero, sobre la calle 102, entre 33 y 10. En el forcejeo, al evitar que su madre fuese lesionada, la joven resultó con golpes en el rostro, como se mostró en el video que se volvió viral.

Tras el reporte de las víctimas al número de emergencias 911, elementos de la corporación acudieron al lugar, donde lograron el aseguramiento del sujeto por los delitos de amenazas y lesiones calificadas en agravio de las afectadas.

Según trascendió, la denunciante refirió que el hombre, de 53 años, acudía de manera frecuente a su domicilio para agredirla, causar daños al inmueble y amenazarlas a ambas. También se confirmaron las lesiones que sufrió su hija, una joven de 25 años, quien cayó en un cuadro de crisis nerviosa por lo sucedido.

Vecinos comentaron que a la llegada de los policías, el agresor adoptó una actitud hostil, pero fue controlado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. De manera extraoficial se dijo que el detenido enfrenta denuncias de otros colonos también por agresiones y escándalos en la vía pública, presuntamente con el objetivo de mantener atemorizadas a las personas. Habitantes de ese sector comentaron que hay un predio donde acostumbran reunirse personas con problemas de adicciones, por lo que esperan mayor vigilancia tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional que patrullan el paso del Tren Ligero.

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JGH