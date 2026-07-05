Ciudadanos exigen a la FGE Campeche esclarecer la desaparición de una pareja en Escárcega

A seis días de la desaparición de Edith Ortega Bilbao y Francisco Rocha Suárez, en el municipio de Escárcega crece la preocupación entre la ciudadanía, que exige a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) esclarecer el caso y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Hasta el momento, el fiscal del estado, Jakson Villacís Rosado, no ha informado sobre los avances de las investigaciones, mientras aumenta la incertidumbre entre habitantes de Escárcega y de otros municipios, así como entre familiares y amigos de la pareja, quienes solicitan que la búsqueda se intensifique, especialmente en las zonas rurales.

"Sí es preocupante que ocurran este tipo de casos. No es el primero que sucede en Escárcega. Sabemos que las autoridades ya están en el asunto y esperamos resultados. Lo que todos queremos es que estas personas aparezcan con vida", dijo Jaime Garrido, ciudadano.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Biby Rabelo enfrenta laudos que superan los 92 mdp por despidos injustificados

Con el paso de las horas y los días sin noticias sobre el paradero de Edith y Francisco, aumenta la desesperación entre sus familiares y el temor entre la población. Esta situación también ha dado paso a diversas especulaciones entre algunos ciudadanos sobre una posible presencia de grupos del crimen organizado en la entidad.

Entre quienes expresan mayor preocupación se encuentran los operadores del transporte colectivo que diariamente recorren la ruta entre la capital del Estado, la cabecera municipal de Escárcega y otras comunidades.

"Tememos que nos pueda pasar lo mismo. Aunque solo somos choferes, transportamos dinero y podríamos ser víctimas de algún ataque en carretera, sobre todo porque sabemos que este tipo de hechos han ocurrido en la zona de Xpujil. Por eso exigimos que las autoridades esclarezcan esta desaparición", comentó Alberto Chuc, operador de una unidad de transporte colectivo.

Noticia Destacada Tráiler cargado con papayas vuelca y bloquea la carretera Escárcega-Champotón

"Sí causa preocupación que se hable de desapariciones en Escárcega. Queremos que las autoridades encuentren a los responsables para que estos hechos no vuelvan a repetirse y se recupere la tranquilidad de la población", añadió Miguel Ángel López, conductor de combi.

Asimismo, habitantes de Escárcega exigieron justicia por la desaparición de Edith Ortega Bilbao y Francisco Rocha Suárez, de quienes, señalaron, son padres de cuatro hijas.

"Ojalá aparezcan por el bien de sus cuatro hijas. También pedimos que las autoridades investiguen a las personas que han llegado a vivir al rancho La Chiquita, ya que muchos habitantes consideran que es una zona con problemas de inseguridad", expresó Olga Ramos.