Barrio de la Concepción en Calkiní inicia convite para feria de la Virgen del Carmen

Los socios del Comité Organizador de la feria en el barrio de la Concepción llevaron a cabo el tradicional convite con los vecinos en el marco de la gran feria en honor a la Virgen del Carmen, la cual se desarrollará del 14 al 19 de julio. Durante su caminar, las familias contribuyen con donativos para esta celebración.

Como cada año, los socios organizadores se coordinan para realizar el convite, y con el tronar de los voladores recorren las calles para visitar a las familias colaboradoras de los festejos en honor a la Virgen del Carmen.

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Los socios invitaron a la población a participar en los eventos religiosos, culturales y populares que darán inicio el martes 14 de julio a las 19:00 horas, con la imposición del manto a la Virgen durante el rosario en la cancha techada.

El miércoles 15 de julio, a las 19:00 horas se rezará el rosario, y a las 20:00 horas se celebrará una serenata a la Virgen del Carmen.

El jueves 16 de julio, desde las 05:00 horas, se cantarán Las mañanitas en la capilla, seguido de un rosario a las 16:00 horas, una misa a las 17:00 horas y la procesión con la imagen de la Virgen a las 18:30 horas, finalizando con quema de pirotecnia.

El viernes 17 de julio, a las 22:00 horas, se realizará una magna vaquería. El sábado 18 de julio, por la noche, se llevará a cabo la noche disco con Gasper Disco y Paleto, la voz de la cumbia.

Finalmente, el domingo 19 de julio se celebrarán los tradicionales cantaritos y el palo encebado en el barrio de la Concepción.