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Campeche / Sucesos

Taxi da vuelta en “U” y motociclista termina lesionado en Campeche

Un motociclista resultó lesionado al chocar contra un taxi que realizó una vuelta en "U" sobre la avenida Concordia, en Campeche. Ambos conductores llegaron a un acuerdo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de jul de 2026

1 min

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Motociclista sale proyectado al impactarse contra un taxi en Campeche
Motociclista sale proyectado al impactarse contra un taxi en Campeche / Dismar Herrera

Un motociclista resultó con lesiones leves tras verse involucrado en un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Concordia, luego de impactarse contra la parte trasera de un taxi cuando la unidad realizó una maniobra de vuelta en U.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor del vehículo de alquiler intentó dar vuelta en el retorno, mientras que el motociclista, quien circulaba a velocidad mayor a la permitida, no logró frenar a tiempo y terminó proyectándose contra la parte trasera del taxi.

Debido a la fuerza del impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre el pavimento con golpes leves.

Elementos de la Policía acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que los involucrados iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo por el pago de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes.

JGH

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