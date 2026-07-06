Clima en Yucatán 7 de julio: Conagua alerta por probabilidad de lluvias muy fuertes este martes

Durante este martes 7 de julio la probabilidad de lluvias muy fuertes se mantendrá mientras continúan las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevé probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste y norte de Yucatán.

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Además, habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este-sureste, tornándose del noreste cerca de las costas de Yucatán, de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 25° al amanecer.

Para este día se pronostican #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en gran parte del país.



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Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 30° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 30° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 39° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.