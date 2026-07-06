Mundial 2026 deja más de 22 mil mdp a CDMX; Canaco destaca orden, turismo y comercio

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que la jornada mundialista en la capital generó una derrama económica superior a 22 mil millones de pesos, con beneficios para turismo, hospedaje, restaurantes, bares, comercios, artesanías y servicios.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que la Ciudad de México mostró capacidad logística y de organización durante el Mundial de Futbol FIFA 2026, con operativos de seguridad, transporte y festivales que permitieron atender a visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cuánta derrama económica dejó el Mundial 2026 en CDMX?

De acuerdo con una evaluación preliminar de Canaco CDMX, el evento dejó una derrama estimada en más de 22 mil 678 millones de pesos para la capital.

El organismo también proyectó la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales, principalmente en servicios, logística, transporte, comercio y atención al cliente.

Gutiérrez Camposeco destacó que los resultados favorecieron a negocios vinculados con la actividad turística y comercial, además de fortalecer la imagen de la capital como sede de eventos internacionales.

Noticia Destacada Más de un millón de personas asistieron a Fan Fest de CDMX

¿Qué sectores fueron los más beneficiados?

Canaco CDMX señaló que el Mundial impulsó al sector hotelero, restaurantero, comercial y de servicios. También estimó la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.

El organismo reconoció el trabajo del Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, así como de las áreas de seguridad, mantenimiento y limpieza.

Celebra CANACO CDMX resultados positivos del Mundial de Futbol en la capital del país, con una derrama económica estimada en más de 22 mil mdphttps://t.co/QBg0lJDjJe — CanacoCDMX (@CANACOMexico) July 6, 2026

¿Cómo funcionó la movilidad durante el Mundial?

La cámara empresarial destacó el esquema de “Última milla” para el traslado de aficionados al Estadio Ciudad de México mediante RTP, Metro y Tren Ligero.

También resaltó mejoras urbanas como recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y ordenamiento en zonas como la Alameda Central y los alrededores del estadio.

IO