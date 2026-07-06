Tras denuncia por presunta negligencia, ISSSTE trasladará a paciente a Campeche para cirugía

Luego de la denuncia pública realizada el pasado sábado 4 de julio por Miguel Ángel Dionisio, quien acusó al ISSSTE de Ciudad del Carmen de presunta negligencia, malos tratos y reiterados retrasos en una cirugía programada, el instituto respondió oficialmente y anunció que el paciente será trasladado a la ciudad de San Francisco de Campeche para recibir la atención médica requerida.

Noticia Destacada Paciente acusa al ISSSTE de Ciudad del Carmen de perder plaquetas y cancelar su cirugía

El caso tomó relevancia en redes sociales y medios digitales después de que Miguel Ángel asegurara que la bolsa de plaquetas que había conseguido para su intervención fue utilizada en otro paciente de emergencia y que, pese a haber sido reprogramada su operación en varias ocasiones, continuaba sin recibir la atención prometida.

Tras la difusión del caso, personal del ISSSTE se puso en contacto con el derechohabiente para ofrecerle como alternativa inmediata su traslado al Hospital General Dr. Patricio Trueba de Regil en la capital del estado, propuesta que, de acuerdo con el propio instituto, fue aceptada y ya se encuentra programada.

El instituto aseguró que la cirugía no era una urgencia médica. / Especial

En una tarjeta informativa, el ISSSTE Campeche explicó que la cirugía inicialmente estaba prevista desde el 7 de junio, sin embargo, fue aplazada debido a que el paciente presentó episodios de hipertensión que impedían realizar el procedimiento de forma segura. Posteriormente, la intervención fue reagendada para el 4 de julio, pero una falla imprevista en el sistema de aire acondicionado del quirófano obligó a posponer nuevamente la operación, argumentando que no se trataba de una urgencia médica y que la medida buscaba garantizar condiciones óptimas de seguridad e higiene.

Asimismo, el instituto aseguró que los vales de donación entregados al paciente continúan vigentes y reiteró su compromiso de brindar atención médica con eficacia, calidez y trato digno.

Mientras tanto, el caso ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes exigen que las autoridades garanticen una atención oportuna y eviten que situaciones similares se repitan con otros derechohabientes.