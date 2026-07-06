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Sargazo amenaza la temporada vacacional en Playa del Carmen; prestadores de servicios piden reforzar limpieza

Lancheros y comerciantes consideran insuficientes las labores de limpieza y advierten que la presencia de la macroalga podría afectar la llegada de turistas durante las vacaciones de verano.

Por Gustavo Escalante

6 de jul de 2026

2 min

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La presencia constante de sargazo mantiene la preocupación entre quienes dependen de la actividad turística
La presencia constante de sargazo mantiene la preocupación entre quienes dependen de la actividad turística / Gustavo Escalante

A pocos días del inicio de las vacaciones de verano, el recale masivo de sargazo continúa afectando las playas de Playa del Carmen, situación que mantiene preocupados a lancheros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, quienes consideran insuficientes las labores de limpieza y advierten que, de mantenerse el ritmo de llegada de las algas, el destino podría resentir una disminución en la afluencia de visitantes.

Trabajadores del sector señalaron que, pese a las jornadas diarias de recolección realizadas por brigadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), el volumen de sargazo que arriba a la costa supera la capacidad de retiro.

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Antonio Rodríguez, lanchero de la zona, afirmó que más de un kilómetro de litoral permanece cubierto por la macroalga y explicó que las corrientes marinas continúan arrastrando nuevas cantidades de sargazo.

"Se requiere mayor personal para atender esta contingencia. Las brigadas trabajan todos los días, pero el recale no se detiene y resulta muy complicado mantener limpias las playas", comentó.

Por su parte, Jaime Méndez consideró que las barreras instaladas para contener el sargazo no han dado los resultados esperados y señaló que las autoridades debieron reforzar con anticipación las acciones preventivas.

El sector turístico confía en que las condiciones mejoren en las próximas semanas para evitar afectaciones durante la temporada alta.
El sector turístico confía en que las condiciones mejoren en las próximas semanas para evitar afectaciones durante la temporada alta. / Gustavo Escalante

"Estamos por iniciar una de las temporadas más importantes del año y todavía hay playas muy afectadas. Los turistas llegan buscando arena limpia y aguas cristalinas, pero encuentran un panorama muy distinto", expresó.

Prestadores de servicios coincidieron en que la presencia de sargazo afecta directamente la actividad económica del destino, ya que muchos visitantes modifican sus planes o reducen su estancia al encontrarse con playas cubiertas por algas y malos olores.

El comerciante Francisco Salvador Morales consideró necesario incrementar la inversión destinada al saneamiento de playas y cuestionó la aplicación de los recursos públicos destinados al rubro ambiental.

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"Las playas son el principal atractivo del destino y necesitan mayor atención para conservar su competitividad", señaló.

Con más de 15 años de residencia en Playa del Carmen, Francisco Salvador recordó que anteriormente las playas mantenían mejores condiciones y lamentó que la presencia constante de sargazo esté impactando la economía de quienes dependen del turismo.

Mientras tanto, el sector turístico mantiene la expectativa de que las condiciones mejoren durante las próximas semanas para evitar mayores afectaciones en uno de los periodos de mayor actividad del año.

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